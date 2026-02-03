Bursa’da tekstil fabrikasında 20 işçi yemekten zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 20 işçi, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye taşındı. Yaşanan toplu rahatsızlanma olayına gıda zehirlenmesinin yol açtığından şüpheleniliyor.

YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre işçiler, akşam yemeğinde pilav yedikten yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle rahatsızlanmaya başladı.

20 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun fark edilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans ve taksi çağrıldı. Rahatsızlanan 20 işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, fabrikada incelemelerde bulundu. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zehirlenmeye neden olan etkeni tespit etmek için yemekten numune alarak laboratuvara gönderdi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.