Bursa’da tekstil fabrikasında 20 işçi yemekten zehirlendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 20 işçi, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye taşındı. Yaşanan toplu rahatsızlanma olayına gıda zehirlenmesinin yol açtığından şüpheleniliyor.
YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre işçiler, akşam yemeğinde pilav yedikten yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle rahatsızlanmaya başladı.
20 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun fark edilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans ve taksi çağrıldı. Rahatsızlanan 20 işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
YEMEKTEN NUMUNE ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, fabrikada incelemelerde bulundu. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zehirlenmeye neden olan etkeni tespit etmek için yemekten numune alarak laboratuvara gönderdi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
