Nişan töreninde 113 kişi zehirlendi

Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu mahallesinde dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda yapılan nişan töreninde 113 kişi klimadan sızan gaz ile zehirlendi.

Eğlence esnasında davetlilerin bir anda midesi bulandı ve kusmaya başladılar. Hastaneye başvuranların sayısının artmasından sonra düğün salonuna ekipler gönderildi.

VALİ AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.