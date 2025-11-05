Bu ifadeden sonra bir tek Çerçioğlu'na dokunmadılar!

Bu ifadeden sonra bir tek Çerçioğlu'na dokunmadılar!
Yayınlanma:
“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında, Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddialar dikkat çekti. İfadelerde Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adı geçmesine rağmen işlem yapılmadı. Aynı dosyada adı geçen diğer isim ve kurumlar sorgulanırken, soruşturmanın partisinden istifa ederek AKP'ye geçen Çerçioğlu'na uzanmaması dikkat çekti.

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin tartışmalar sürüyor. 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasına ilişkin alınan ifadelerde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ifadeler dikkat çekiyor.

Buna göre, Aziz İhsan Aktaş’nın ortağı olan Baki Nugay, Türkiye genelinde birçok belediyeyle temizlik ve araç kiralama ihaleleri yaptı. Nugay, ifadesinde Seyhan, Adıyaman, Beşiktaş, Aydın Büyükşehir, Elazığ, Haliliye, Kilis ve Sarıyer belediyelerinde ihalelere katıldığını, ancak hak ediş ödemelerini almakta bazı belediyelerde zorlandığını öne sürdü. Bu ifadelerin ardından CHP'li belediye başkanları soruşturma konusu oldu ve tutuklandı.

Ancak Nugay'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde ilişkin söyledikleri soruşturma konusu olmadı. Nugay Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yaşadıklarını şöyle aktardı:

2016 ve 2019 yıllarındaki temizlik ve araç kiralama ihalelerinde ödemelerimizi zamanında almak için belediye bürokrasisinden para talebiyle karşılaştık. Belediyedeki yetkili İ.G., ‘Başkanın talimatı var’ diyerek, Aydınspor 1923 Derneği’ne ve anket çalışması yapan Bupar Piyasa Araştırma Şirketi’ne para yatırmamızı istedi.”

Nugay, toplamda 160 bin TL’yi Aydınspor 1923 Derneği’ne, 177 bin TL’yi Bupar’a havale ettiğini, ayrıca bazı ödemelerin H.Ü., H.T. ve T.K. isimli kişiler üzerinden elden teslim edildiğini belirtti.

Bu paraların, belediyedeki koordinatör konumundaki T.S. aracılığıyla İ.G.’ye ulaştırıldığı iddia edildi.

ercioglu.png

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İÇİN ADIM ATILMADI

Savcılık bu ifadede adı geçen tüm kişiler hakkında işlem yaptı; ancak aynı beyanlarda ismi geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında hiçbir adım atılmadı.

Savcılığın bu tutumunu “çifte standart” olarak yorumladı. İddianameye göre aynı dosyada adı geçen diğer isimler hakkında gözaltı ve sorgu işlemleri yapılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ayağının tamamen dokunulmaz bırakıldığı öne sürüldü.

CHP'DEN İSTİFA EDİP AKP'YE GEÇMİŞTİ

Baki Nugay’ın da yer aldığı iddianamede, Çerçioğlu ve yakın çevresiyle ilgili iddiaların “işlem yapılmayan tek kısım” olması dikkat çekti. Bu durum, Çerçioğlu’nun kısa süre önce CHP’den ayrılarak AKP’ye geçişi ile birlikte yeniden tartışma yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

