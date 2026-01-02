Tanrıkulu: Süreç Suriye'ye kurban edilmemeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu, "Türkiye'deki ilerleyen süreç ve tarihi fırsat Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemelidir" başlıklı açıklamasında, Suriye’de son 15 yılda büyük bir iç savaş yaşandığını, yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığını ve ülkenin küresel cihat örgütlerinin operasyon alanına dönüştüğünü ifade etti.

"TBMM'DE GÜVEN VERİCİ ADIMLARIN ATILMASI ETKİLİ OLACAKTIR"

Sürecin Suriye'de yaşanan gelişmelere kurban edilmemesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de Kürt meselesinin çözümü, şiddetin, çatışmanın sonlanması, silahsızlanmanın sağlanması, bu meseleden kaynaklı terör eylemlerinin bir daha yaşanmaması salt Suriye'deki gelişmelere bağlanamaz.

Suriye, son 15 yılda büyük bir iç savaş yaşamış, yüz binlerce insan yaşamını yitirmiş, milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmış, küresel cihat örgütlerinin operasyon alanına dönüşmüştür. Bu süreçte IŞİD, başta Kürtler olmak üzere Suriye halkına vahşet yaşatmıştır.

Türkiye, Suriye’deki iç savaşın bedelini gerek IŞİD’in terör saldırılarıyla, gerek kitlesel göçle, gerekse uzun vadeli güvenlik sorunları nedeniyle yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Nitekim Yalova’da üç polis memurunu şehit eden IŞİD’in Türkiye'deki örgütlenmesi de Suriye'deki gelişmelerden bağımsız değildir.

Türkiye Suriye’de demokratik bir rejimin inşası, oradaki bütün halkların, kimliklerin, inançların demokratik bir Anayasa çerçevesinde eşit yaşam koşullarına kavuşması ve ülkenin istikrarı için çaba sarf etmelidir.

Türkiye’deki sürecin ve tarihi fırsatın Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemesi gerekmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hızla ortaklaşılacak rapor çerçevesinde silahsızlanma, entegrasyon yasası ile birlikte demokrasi ve adalet için hızlı, güven verici adımların atılması, Suriye’de de diplomatik kanalların etkili bir biçimde kullanılması, Türkiye’nin güvenliğinin uzun vadede güvence altına alınmasının en etkili yolu olacaktır.

Ülkemizi ve bölgemizi istikrarsız bırakarak kendilerine alan açmak isteyen uluslararası güçler bilinirken, içeride ve bölgede barışın gücünü kullanmak Türkiye’ye kazandıracaktır.

Yurtta ve bölgede barışın öncüsü olmak Türkiye'nin en büyük savunma mekanizması olacaktır."

