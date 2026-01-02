Tanrıkulu: Süreç Suriye'ye kurban edilmemeli

Tanrıkulu: Süreç Suriye'ye kurban edilmemeli
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki sürecin ve tarihi fırsatın Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemesi gerekmektedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu, "Türkiye'deki ilerleyen süreç ve tarihi fırsat Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemelidir" başlıklı açıklamasında, Suriye’de son 15 yılda büyük bir iç savaş yaşandığını, yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığını ve ülkenin küresel cihat örgütlerinin operasyon alanına dönüştüğünü ifade etti.

Tanrıkulu: Alım gücü neredeyse erimiş durumdaTanrıkulu: Alım gücü neredeyse erimiş durumda

sezgin-tanrikulu-tbmm.jpg

"TBMM'DE GÜVEN VERİCİ ADIMLARIN ATILMASI ETKİLİ OLACAKTIR"

Sürecin Suriye'de yaşanan gelişmelere kurban edilmemesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de Kürt meselesinin çözümü, şiddetin, çatışmanın sonlanması, silahsızlanmanın sağlanması, bu meseleden kaynaklı terör eylemlerinin bir daha yaşanmaması salt Suriye'deki gelişmelere bağlanamaz.

Suriye, son 15 yılda büyük bir iç savaş yaşamış, yüz binlerce insan yaşamını yitirmiş, milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmış, küresel cihat örgütlerinin operasyon alanına dönüşmüştür. Bu süreçte IŞİD, başta Kürtler olmak üzere Suriye halkına vahşet yaşatmıştır.

Türkiye, Suriye’deki iç savaşın bedelini gerek IŞİD’in terör saldırılarıyla, gerek kitlesel göçle, gerekse uzun vadeli güvenlik sorunları nedeniyle yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Nitekim Yalova’da üç polis memurunu şehit eden IŞİD’in Türkiye'deki örgütlenmesi de Suriye'deki gelişmelerden bağımsız değildir.

Türkiye Suriye’de demokratik bir rejimin inşası, oradaki bütün halkların, kimliklerin, inançların demokratik bir Anayasa çerçevesinde eşit yaşam koşullarına kavuşması ve ülkenin istikrarı için çaba sarf etmelidir.

Türkiye’deki sürecin ve tarihi fırsatın Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemesi gerekmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hızla ortaklaşılacak rapor çerçevesinde silahsızlanma, entegrasyon yasası ile birlikte demokrasi ve adalet için hızlı, güven verici adımların atılması, Suriye’de de diplomatik kanalların etkili bir biçimde kullanılması, Türkiye’nin güvenliğinin uzun vadede güvence altına alınmasının en etkili yolu olacaktır.

Ülkemizi ve bölgemizi istikrarsız bırakarak kendilerine alan açmak isteyen uluslararası güçler bilinirken, içeride ve bölgede barışın gücünü kullanmak Türkiye’ye kazandıracaktır.

Yurtta ve bölgede barışın öncüsü olmak Türkiye'nin en büyük savunma mekanizması olacaktır."

Uludere katliamında hayatını kaybedenler anıldıUludere katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Türkiye
'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'
'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'
Bolu eksi 23'ü gördü!
Bolu eksi 23'ü gördü!
Havalar soğuk yürekler sımsıcak: Buzağısını sobanın başında ısıttı
Havalar soğuk yürekler sımsıcak: Buzağısını sobanın başında ısıttı