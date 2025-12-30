Tanrıkulu: Alım gücü neredeyse erimiş durumda

Tanrıkulu: Alım gücü neredeyse erimiş durumda
Yayınlanma:
Diyarbakır'daki bir pazarı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ""Az önce bir emekliyle konuştum; aldığı maaş 17 bin lira. Ne kadar zam yapılacağı belli değil ama belli olan bir şey var: 2025, yurttaşlarımız için, emekliler için, işçiler için gerçekten çok kötü geçti. 2026’nın daha güzel geçmesi için, bu düzenin değişmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kente bir pazarı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

sezgin-tanrikulu-diyarbakir.png

Tanrıkulu, şu açıklamalarda bulundu:

"2025’in son gününde Diyarbakır’dayım. Medya Mahallesi’nde, pazardayım. İnsanların hali gerçekten çok kötü; yoksulluk her yerde, alım gücü neredeyse tamamen erimiş durumda. Resmî rakamlara göre enflasyon yüzde 31. ENAG’a göre ise yüzde 60. Asgari ücret 28 bin lira. Yoksulluk sınırı 97 bin lira. Tek bir kişinin geçinebilmesi için gereken tutar 38 bin lira. Açlık sınırı ise 30 bin lira. Bu koşullarda insanlar nasıl alışveriş yapacak?

"2026’DA BU DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Burada pazar çantaları yarı yarıya bile dolmuyor. Az önce bir emekliyle konuştum; aldığı maaş 17 bin lira. Bir başka emeklinin maaşı 23 bin lira. Ne kadar zam yapılacağı belli değil ama belli olan bir şey var: İnsanların alım gücü her geçen gün enflasyonun altında eziliyor. Bu pazarda en çok dile getirilen şikâyet ekonomik sorunlar. Yoksulluk, alım gücünün ortadan kalkmış olması… 2025, yurttaşlarımız için, emekliler için, işçiler için gerçekten çok kötü geçti. 2026’nın daha güzel geçmesi için, bu düzenin değişmesi için hep birlikte çalışacağız."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

