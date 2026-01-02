Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!

Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!
Yayınlanma:
Diyarbakır’da son günlerde etkili olan kar fırtınası, kent ticaretinin kalbi olan sebze ve meyve halinde büyük bir yıkıma neden oldu. Karın ağırlığına dayanamayan onlarca dükkanın çatısı çöktü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde yer alan Sebze ve Meyve Hali (Yeni Hal), yoğun kar yağışının kurbanı oldu. Cega Medya'da yer alan habere göre, kent merkezinde kar kalınlığının 50 santimetreyi aşmasıyla birlikte, yaklaşık 20 iş yerinin çatısı çöktü. Diyarbakır Yeni Hal Dernek Başkanı Fırat Taş, yaşanan durumu bir "afet" olarak niteleyerek, 20 komisyoncunun dükkanının tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

diyarbakir.jpg

BİSMİL VE SUR DA KARA TESLİM OLDU

Karın neden olduğu yıkım sadece Hal bölgesiyle sınırlı kalmadı. Kent genelinden gelen haberler kar esaretinin boyutunu gözler önüne serdi. Bismil ilçesinde faaliyet gösteren 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı çökerken, enkaz altında kalan 20 biçerdöver ağır hasar aldı.

Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacakMeteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak

Sur ilçesi Kırmasırt Mahallesi’nde ise bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 11 büyükbaş hayvan telef oldu, 4 hayvan yaralı olarak kurtarıldı.

Bağlar ilçesinde, hal dışındaki bazı otopark ve pasta imalathanelerinde de benzer çökme olayları yaşanırken, park halindeki 13 araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

