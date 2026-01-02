Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu bir havayla karşı karşıya kalacak. Belirli bölgelerde ise kar yağışlarının sürmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERDE SÜRECEK

Tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerine kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIK BATIDA ARTACAK, DOĞUDA AZALACAK

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artış, doğu bölgelerde ise azalış göstereceği öngörülüyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara, çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve yüksek kesimlerde tipiye neden olabileceği belirtilerek tedbirli olunması isteniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli bölgeler, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi altında bulunuyor. İlgili bölgelerde yaşayan vatandaşların uyarıları dikkate alması önem taşıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, -9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, -1°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, -2°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -11°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, -4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, -4°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, -1°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 0°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, -2°C

Parçalı bulutlu