Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu bir havayla karşı karşıya kalacak. Belirli bölgelerde ise kar yağışlarının sürmesi bekleniyor.
KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERDE SÜRECEK
Tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerine kar yağışı bekleniyor.
SICAKLIK BATIDA ARTACAK, DOĞUDA AZALACAK
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artış, doğu bölgelerde ise azalış göstereceği öngörülüyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara, çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve yüksek kesimlerde tipiye neden olabileceği belirtilerek tedbirli olunması isteniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli bölgeler, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi altında bulunuyor. İlgili bölgelerde yaşayan vatandaşların uyarıları dikkate alması önem taşıyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, -9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, -2°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -11°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, -4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN °C, -4°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, -1°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, -2°C
Parçalı bulutlu