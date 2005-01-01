Van'da yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Van’ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede yüksek ateş şikâyeti yaşayan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Van’ın Çatak ilçesine bağlı TOKİ bölgesinde yaşayan 3 yaşındaki İslima Pekbay, yüksek ateş şikâyetiyle rahatsızlandı. Yolun kar yağışı nedeniyle kapalı olması üzerine aile hastaneye gidemeyince yetkililerden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine belediye karla mücadele ekipleri mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı. Ancak çocuğun ateşinin daha da yükselmesi üzerine aile, kendi imkânlarıyla yola çıktı.

Yolda belediyeye ait iş makinesiyle karşılaşan aile, ekiplerin yardımıyla Çatak Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.