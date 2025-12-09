Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bir süredir hastanede tedavi altında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama

Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TANISI KONULDU

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı konulduğu belirtildi. solunum durumu stabil olduğu ve cihaz desteği gerektirmediği belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Saka'nın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: