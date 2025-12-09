Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!

Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir" denildi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bir süredir hastanede tedavi altında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklamaYoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama

Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret ettiProgramlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TANISI KONULDU

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı konulduğu belirtildi. solunum durumu stabil olduğu ve cihaz desteği gerektirmediği belirtildi.

hastane.jpg

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Saka'nın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisine yatırılmıştır.

2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahaleler uygulanmıştır.

Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile, yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.

Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Siyaset
'Gizli tanık' skandalları bitmiyor! Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işten atılan eski İBB personeli mi kullanıldı?
'Gizli tanık' skandalları bitmiyor! Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işten atılan eski İBB personeli mi kullanıldı?
Seçimden önce TOGG'u gösterdi: Seçimden sonra son model Audi aldı
Seçimden önce TOGG'u gösterdi: Seçimden sonra son model Audi aldı