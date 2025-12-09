Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bir süredir hastanede tedavi altında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TANISI KONULDU
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı konulduğu belirtildi. solunum durumu stabil olduğu ve cihaz desteği gerektirmediği belirtildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Saka'nın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisine yatırılmıştır.
2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir.
Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahaleler uygulanmıştır.
Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile, yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.
Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."