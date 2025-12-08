Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama

Yayınlanma:
Bir süredir kanser tedavisi gören CHP'li Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu için belediyeden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada Durbay'ın yoğun bakımda bilincinin açık şekilde olduğu ve sağlık durumunun da stabil olduğu ifade edildi.

Bir süredir kanser tedavisi nedeni ile kullandığı ilaçların değişimi sonucunda kan değerlerindeki düşüşün ardından 2 Aralık tarihinde yoğun bakıma alınan CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için yeni bir açıklama yapıldı.

GENEL DRUMU STABİL

Belediye tarafından yapılan açıklamada Durbay'ın tedavisinin Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinci açık şekilde devam edildiği, genel durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir.
Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, Belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir.
İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Aralık tarihinde o günkü tüm programlarını iptal ederek Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etmişti. CHP tarafından yapılan resmi açıklamada, Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının uygun görmesi üzerine 4 Aralık tarihinde İzmir Şehir Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği, ardından tekrar Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakledildiği hatırlatılarak, "Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, bilinci açık şekilde devam etmektedir. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

