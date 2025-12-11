Son dakika | Pendik'te ev yangını: 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Pendik’te bir 02.15 sularında bir evde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’taki iki katlı bir binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından evden çıkarılan dört çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK ÖLDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak hastaneye kaldırılan çocuklardan ikisi kurtarılamadı. Diğer iki çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangın sırasında çocukların annesinin evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.