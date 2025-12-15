TBMM'de DEM Parti ve İYİ Parti arasında Barzani krizi! Oturuma ara verildi tansiyon birden yükseldi

KDP Lideri Barzani'nin geçtiğimiz haftalarda Şırnak'taki sempozyuma peşmergeleri ile katılmasının ardından çıkan krizin artçıları yaşanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda toplanan milletvekilleri arasında Barzani ziyareti ile başlayan bir kriz çıktı.

Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Kandil'e sert uyarı

Kürsüde söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Barzani ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da orada olduğunu ve derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Barzani ülkemize geldi. Barzani geldiğinde bakıyorsunuz ülkemizde sözde Kürdistan paçavraları kollarında, peşmerge uzun namlulu silahlarla güç gösterisi yapıyor. Ama ne kadar acıdır ki, o programda şu an yanınızda oturan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Bey de var. Sayın Bakan Yardımcısı. Sayın Bakan Yardımcısı, siz o programda, o peşmergeyi, o kollarında, o üniformalarının kollarında sözde Kürdistan paçavralarıyla görürken hiç utanmadınız mı? Hiç sıkılmadınız mı? Hala o koltukta nasıl oturuyorsunuz? Derhal istifa etmeniz lazım.

İYİ PARTİLİ VEKİL BARZANİ FOTOĞRAFINI YIRTTI

Suç işlemediklerini öne sürerek af istemediklerini ifade eden terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Bese Hozat'ın sözlerine de değinen Karakaş, "Diğer taraftan bakıyorsunuz, KCK'nın sözde, sözde KCK'nın üst düzey bir yöneticisi çıkmış diyor ki, Bese Hozat denen bir hain, af suç işleyenler içindir. Biz suç işlemedik ki af isteyelim diyor. Biz özgürlük yasası istiyoruz diyor. Öcalan'ın özgürlüğü olmadan süreç başarılı olmaz diyor. Kürt halkının anayasal olarak tanınmasını istiyoruz diyor. Devlete kurşun sıkanlar, şehitlerimizin kanında eli olanlar şimdi çıkmış biz suç işlemedik diyebiliyorlar." ifadelerini kullanarak PKK'nın geçmişte yaptığı katliamlardan bahsetti.

Karakaş, yeniden Barzani ziyaretine dönerek orada ortaya çıkan fotoğrafı kabul etmediklerini ifade edip Barzani'nin fotoğrafını yırtıp yere attı.

SIRRI SAKIK'A 'HADSİZ' SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

DEM Parti'li Sırrı Sakık'ın 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullandığını, bunun anlamının da kuzeyinin Türkiye'de yer aldığı anlamında geldiğini ifade eden Karakaş, Sakık'a 'hadsiz' ifadelerini kullandı:

Yine bir tane hadsiz bir DEM Parti milletvekili genel kurulda Sırrı Sakık çıktı dedi ki Irak'ın, evet hadsizdir, Irak'ın, Irak'ın kuzeyinden bahsederken Güney Kürdistan dedi, Güney Kürdistan. Bakınız, eğer Güney Kürdistan Irak'ın kuzeyi ise... Peki, peki Kuzey Kürdistan neresidir? İşte, işte Kuzey Kürdistan da, Kuzey Kürdistan da Türkiye'nin, Türkiye'nin doğusudur. Yani Rize'den Hatay'a bir dik çizgi çekmişler, oradan öbür tarafı Kuzey Kürdistan.

SAKIK İLE AYYÜCE TÜRKEŞ ARASINDA GERİLİM

Bu sözlerin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'ye söz verildi. Temelli bu sözleri kabul etmediğini ve misli ile iade ettiklerini açıkladı. İYİ Parti vekilleri ile DEM grubu arasında çıkan polemiğin ardından birleşime ara verildi. Birleşime ara verildiğinin açıklandığı sırada DEM'li Sırrı Sakık ile Ayyüce Türkeş arasında da kriz çıktı. Ayyüce Türkeş, Öcalan için, "Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek" ifadelerini kullandı.

"HATA BARZANİ'NİN DEĞİL"

Verilen aranın ardından söz alan Sezai Temelli, Sakık'a 'hadsiz' denmesine diğer partilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Komisyonu hep beraber kurduklarını ifade eden Temelli Barzani ziyaretindeki protokolde hata olduğunu ancak bunu Barzani'nin değil Türkiye'nin hatası olduğunu ifade edip şöyle konuştu:

Sayın Barzani, Federe Kürdistan Bölgesi'nin kurucu başkanıdır. Türkiye'de bir davete gelmiştir. O protokolden geçişte hata yapmıştır. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti yapmıştır. Sayın Barzani'nin bunda bir suçu yok. Evet, peşmergeler öyle gelmeyebilirdi. O şekilde ağırlanmayabilirdi. Ama bunun Barzani ile ne ilgisi var? Sayın Barzani'ye hakaret etme hakkını size kim veriyor? Diğer taraftan, o paçavra dediğiniz bölgenin resmi bayrağıdır. Siz ona paçavra diyemezsiniz. O bütün uluslararası alanda kabul görmüş bir bayraktır. Hiç bunların farkında olmadan gelmişsiniz burada gerçekten kabul edilemez bir dille bir halkın değerlerine böyle saldırgan bir üslupla yaklaşıyorsunuz. İçinizdeki bu Kürt düşmanlığını, içinizdeki bu Kürt düşmanlığını biz barış mücadelemizle, ortak vatanda bir arada yaşama irademizle inanın yok edeceğiz.

PERVİN BULDAN'DAN İYİ PARTİLİ VEKİLLERE: SİZE Mİ SORACAĞIM KİME SÖZ HAKKI VERECEĞİMİ

Temelli'nin sözlerinin sona ermesinin ardından Meclis Başkan Vekiliği görevini yürüten Pervin Buldan, Sırrı Sakık'a söz vereceğini ifade etti. İYİ Parti sıralarından Buldan'ın bu söz hakkını tanımasına tepki gelince Buldan, 'Size mi soracağım? Hakaret edildi" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ'DEN DEM'E: AMACINIZ APO'YU MEŞRULAŞTIRMAK

Daha sonra sözü İYİ Parti adına Buğra Kavuncu aldı. Kavuncu, vekilleri Karakaş'ın PKK'ya yönelik söylediği sözlerin altına imzalarını atacağını ifade edip yaptıklarının provokasyon olmadığını kaydetti ve DEM Parti'yi komisyondaki tek amaçlarının Öcalan'ı meşrulaştırmak olmakla itham etti.

Kavuncu'nun eleştirileri şu şekilde oldu: