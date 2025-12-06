Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Kandil'e sert uyarı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Şırnak'ın Cizre ilçesinde katıldığı sempozyumda korumalarının görüntüsü ile tepkilere neden olan Mesud Barzani'yi "Sempozyumu şova çevirdi. Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahlarla dolaşması tek kelime ile rezalet" diyerek eleştirmişti.

Barzani ise Bahçeli'ye "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk" yanıtı vermişti.

Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşan Devlet Bahçeli, Barzani'ye zehir zemberek karşılık verdi.

BAHÇELİ'DEN BARZANİ'YE 'BOZKURT' YANITI: KANDİL'E SERT UYARI

İmralı sürecinin 'bazı provokatif çıkışlar' ile Siyonist emperyalist tazyik ve telkinlere engellenmeye çalışıldığını ifade eden Devlet Bahçeli, aşama aşama sonuca gittiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığının ikram ve imkanıyla okuduklarını vurgulayan Bahçeli, küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmediklerini ifade etti.

İmralı heyeti yapılan görüşmede terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sözlerinin makul ve olumlu olduğu görüşünü belirten Bahçeli, hem Barzani'nin hidayet sözlerine hem de PKK kademelerinden gelen "süreç başarısız olursa" mesajlarına şöyle yanıt verdi:

PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet ve muteber ve muayendir. Bu mesajın hilafına kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur.

Çatışma ve gerilim çıkmazından nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir. Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir. Cizre provokasyonu, Kandil'den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır.

Bizim hidayete erip ermediğimizin takdirini bir fani değil, Cenab-ı Allah bilecek, asla adalet ve ihsanıyla hakkımızdaki ezeli hükmü verecektir.

Bozkurtluğumuza gelince, ben elbette bir Bozkurtum! Ecel aman verdiği müddetçe Bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim.

İşbirliğinden yanayız. Dayanışmanın taltif ve temininden tarafız. Konuşmayla, anlaşmayla, empati yapmakla, sabırlı olmakla, sağduyu içinde birbirimizin açığını aramakla değil, kapatmakla meşgul olmalıyız.

Ütopik görüşlere, uçuk, ölçüsüz ve seviyesiz sözlere sırtımızı dönüyoruz. Son raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz.

Parçalanmak istenen kardeşlik hukukumuzun ince ipliklerinden bir anlam, kalıcı birlik ve karşılıklı ahlaki sorumluluk örmenin gayesindeyiz. PKK'nın kurucu önderliğinin söylediği gibi yalnızca fiili silahların değil, zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu?