Zamanının genç subayları yeniden Anıtkabir'de

Yayınlanma:
İsmet İnönü'nün naaşını taşıyan zamanının genç subayları yeniden Anıtkabir'de, 52 yıl sonra, aynı karede poz verdi.

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümünde Anıtkabir'de anıldı. Düzenlenen törene katılan 25 kişilik subay grubu tarihe geçti.

İnönü'nün 1973'teki cenaze töreni sırasında naaşını top arabasıyla taşıyan ve o dönem harp okulu öğrencisi olan 25 askerden büyük bölümü yarım asır sonra eşleri ile önceki gün Anıtkabir'deki törene katıldı.

Anıtkabir’e defnedilen İnönü’nün cenaze töreninde, önce Maltepe Camii, sonra da başkent sokaklarında naaşa top arabasının yanında yürüyerek 25 harp okulu öğrencisi eşlik etmişti.

Bu isimler arasında daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı da yapan emekli Tümgeneral Cumhur Evcil de vardı.

O gün harp okulu öğrencileri arasında yer alan emekli Yüzbaşı Nejat Tamer, İnönü’nün mozolesi önünde top arabasına eşlik eden silah arkadaşları ile birlikte saygı duruşunda bulundu. Tamer, “Komutanımızı son yolculuğunda en şerefli şekilde uğurlamak bize nasip oldu. O anın duygularını hâlâ taşıyorum. Bu, anılar hayatımızın sonuna kadar gururla taşıyacağımız bir hatıra oldu” sözleriyle duygularını anlattı.

