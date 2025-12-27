Haymana’da düşen uçaktaki yaşamını yitiren Libya heyeti için Ankara’da resmi tören

Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin naaşları, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne ait bir uçakla ülkelerine gönderildi.