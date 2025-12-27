Haymana’da düşen uçaktaki yaşamını yitiren Libya heyeti için Ankara’da resmi tören
Ankara Haymana'da 23 Aralık'taki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub için bugün Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Libya heyetinin düşen uçağıyla ilgili dikkat çeken '2 dakikalık' detay: Esenboğa'ya inmek istemiş
Libya heyetinin uçak kazasına ilişkin araştırmalar devam ediyor
NAAŞLARI LİBYA'YA GÖNDERİLDİ
Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Libya'dan gelen heyet ve yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, heyetin naaşlarının Libya'ya gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya gitti.