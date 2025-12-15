Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir 'kaçak akaryakıt üretim tesisine' yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler operasyonda 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

20 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı bir köyde iki ay süren takip neticesinde "kaçak akaryakıt üretim tesisi" olarak kullanıldığı tespit edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İki ay takip sonucu düzenlenen operasyonlar kapsamında ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

