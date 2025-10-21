Bursa'da kaçak akaryakıt deposuna baskın

Yayınlanma:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Depoya yapılan baskında, başka illere sevk edilmek üzere hazır 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen depoya düzenledikleri operasyonda, başka illere sevk edilmek üzere TIR’a yüklenmek üzere hazırlanmış vaziyette 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında kaçak akaryakıtla bağlantılı olduğu tespit edilen F.A. ve E.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın miktarı ve dağıtım ağına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

