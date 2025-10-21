Aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!

İzmir’in Tire ilçesinde, bir evde yaşanan aile içi tartışma kanlı bir trajediye dönüştü. Olay, akşam saatlerinde Dallık Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından da eşine doğru ateş etti.

OĞLU ÖLDÜ, EŞİ YARALI KURTULDU

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiği, eşi Gülşen Kaya’nın ise ağır yaralandığı belirlendi.

Ağır yaralı Gülşen Kaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.