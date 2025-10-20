Kontrolden çıkan motor kaldırıma çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Karabük'te Bahçelievler Mahallesi'nde kaldırıma çarpan motosiklette bulunan yolcu B.D. hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü U.K. ise yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de gerçekleşti. U.K. idaresindeki 58 AEM 275 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı ve kontrolden çıktı.

Kazada sürücü U.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza-001.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan B.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yunanistan'a geçmeye çalışırken bottan düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldıYunanistan'a geçmeye çalışırken bottan düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Öte yandan, kazayı yaralı atlatan sürücü U.K.'nın ehliyetsiz olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

