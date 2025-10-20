Yunanistan'a geçmeye çalışırken bottan düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, yürek burkan bir olay yaşandı. Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmek amacıyla bota binen bir grup düzensiz göçmenden biri, kısa süre sonra denize düştü.

Adı öğrenilemeyen düzensiz göçmen, bot yoluna devam ederken yardım beklemeye başladı ve yaklaşık 12 saat boyunca dalgalarla boğuşarak hayatta kalmayı başardı. Sabah saat 09.40 sıralarında balık avlamak için denize açılan balıkçılar, denizde çırpınan bir kişiyi fark etti. Balıkçılar, hemen harekete geçerek düzensiz göçmeni denizden kurtarıp teknelerine aldı.

KURTARILAN GÖÇMENDEN ŞOK İDDİA

Balıkçılar tarafından kurtarılan göçmen, verdiği ilk bilgide, bottan düştüğünü ve birlikte yola çıktığı kişilerin geri dönüp kendisini almadığını, bu yüzden ölüme terk edildiğini söyledi. Yaklaşık 12 saattir denizde olduğunu belirten göçmen, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

Balıkçılar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.