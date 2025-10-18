Bodrum merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 tutuklama

Bodrum merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 tutuklama
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesi merkezli, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir’de yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri Muğla’ya getirip, konaklama imkanı sağlayıp, ardından da botlarla Yunanistan ve İtalya adalarına gönderdikleri tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama!Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama!

14 Ekim'de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum merkezli Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir’de şüphelilerin kaldıkları adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

YAT İŞLETMECİSİ, KAPTAN, MUHASEBECİ

Operasyonda yat işletmecisi, kaptan, muhasebeci, şoför ve kantin işletmecisi gibi farklı meslek gruplarından toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 dürbün, 5 gram kenevir, 1 gece görüşlü dürbün, 1 tekne motoru, 2 kameralı dron, 2 uydu telefonu, 1 telsiz, 10 adet yabancı ülkelere ait tekne bayrağı, 20 can yeleği, 4 akü ve 50 litre mazot ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö., U.Z., İ.K., S.Ş., G.G., U.D., E.E., B.Y., A.Ş., M.Ş., H.Ş., D.A. ve A. A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan , söz konusu operasyonunu geçtiğimiz günlerde yine göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 3 teknenin ele geçirildiği, örgüt yöneticisi, üyesi ve yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla bağlantılı olduğu belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
Aziz İhsan Aktaş soruşturması tamamlandı! Dosya UYAP'ta kapandı
Aziz İhsan Aktaş soruşturması tamamlandı! Dosya UYAP'ta kapandı
229 km hızla çarptığı araçtaki öğretmenin ölümüne yol açmıştı: İfadesi şoke etti
229 km hızla çarptığı araçtaki öğretmenin ölümüne yol açmıştı: İfadesi şoke etti