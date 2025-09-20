Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama!

Yalova’da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde ve çevre illerde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışmalarında, Ro-Ro Terminali’ne giriş yapmak isteyen ve şüpheli olduğu değerlendirilen tırda arama yaptı.

Aramalar sırasında Türk vatandaşı olan S.K., M.K. ve yurda kaçak yollarla giren Iraklı R.J.A.A ile araç sürücüsü M.S. gözaltına alınırken yapılan incelemeler sırasında S.K. ve M.K.'nin, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yurt dışı çıkış yasakları bulunduğu ve bu sebeple yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlendi.

“15 BİN EURO KARŞILIĞINDA”

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, insan kaçakçılığı yapan şebekenin organizatörlerinin H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. olduğunu tespit ederken şüpheli şahısların 15 bin avro karşılığında göçmenleri tırlarla kara yolundan veya sahte belgelerle hava yolundan yurt dışına çıkardıkları, bazı kişileri ise önce legal yollarla Balkan ülkelerine gönderip ardından illegal yollarla Avrupa’ya geçirdikleri belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izninin ardından Yalova ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı kişilere ait pasaportlar ele geçirilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak yollardan yurt dışına gitmek isteyen Irak vatandaşı R.J.A.A. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken M.E.T., A.Ş. ve M.Ç. ve araç sürücüsü M.S. tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kararnameyi imzaladı: Yabancının gelişini 100 bin dolar yaptı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 8'i çocuk 41 göçmen kurtarıldı