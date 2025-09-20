Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama!

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama!
Yayınlanma:
Yalova’da polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde ve çevre illerde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışmalarında, Ro-Ro Terminali’ne giriş yapmak isteyen ve şüpheli olduğu değerlendirilen tırda arama yaptı.

Aramalar sırasında Türk vatandaşı olan S.K., M.K. ve yurda kaçak yollarla giren Iraklı R.J.A.A ile araç sürücüsü M.S. gözaltına alınırken yapılan incelemeler sırasında S.K. ve M.K.'nin, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yurt dışı çıkış yasakları bulunduğu ve bu sebeple yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlendi.

yalovada-gocmen-kacakciligina-4-tutuk-923209-274298.jpg

“15 BİN EURO KARŞILIĞINDA”

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, insan kaçakçılığı yapan şebekenin organizatörlerinin H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. olduğunu tespit ederken şüpheli şahısların 15 bin avro karşılığında göçmenleri tırlarla kara yolundan veya sahte belgelerle hava yolundan yurt dışına çıkardıkları, bazı kişileri ise önce legal yollarla Balkan ülkelerine gönderip ardından illegal yollarla Avrupa’ya geçirdikleri belirlendi.

yalovada-gocmen-kacakciligina-4-tutuk-923210-274298.jpg

4 KİŞİ TUTUKLANDI!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izninin ardından Yalova ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı kişilere ait pasaportlar ele geçirilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak yollardan yurt dışına gitmek isteyen Irak vatandaşı R.J.A.A. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken M.E.T., A.Ş. ve M.Ç. ve araç sürücüsü M.S. tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kararnameyi imzaladı: Yabancının gelişini 100 bin dolar yaptıKararnameyi imzaladı: Yabancının gelişini 100 bin dolar yaptı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 8'i çocuk 41 göçmen kurtarıldıYunanistan'ın ölüme terk ettiği 8'i çocuk 41 göçmen kurtarıldı

Kaynak:DHA

İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Alana da satana da yarıyor: Gribi de şıp diye kesiyor
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Son Dakika | TikTokçu baba tutuklandı
Son Dakika | TikTokçu baba tutuklandı
Son Dakika | KYK yurdundaki skandalda 4 gözaltı
Son Dakika | KYK yurdundaki skandalda 4 gözaltı
Cafer Mahiroğlu’ndan satış iddiasına net yanıt
Cafer Mahiroğlu’ndan satış iddiasına net yanıt