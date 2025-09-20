Kararnameyi imzaladı: Yabancının gelişini 100 bin dolar yaptı

Kararnameyi imzaladı: Yabancının gelişini 100 bin dolar yaptı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programına ilişkin kararnameyi imzaladı. ABD'li şirketlerin çalışma daveti ile yabancının gelişini 100 bin dolar yaptı. Yeni mali yük sonrası ABD'de çalışmak zorlaşırken şirketlerin nasıl bir politika yürüteceği merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törenle "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programına imzayı attı. Göçmenlerle ilgili sert önlemleri ile başkanlığının başından bu yana tepki çeken Trump, bu kez kapıyı kapatmak yerine işi zorlaştırdı.

ABD'nin "harika" işçilere ihtiyaçları olduğunu ve bu programın bunun gerçekleşmesini büyük ölçüde garanti ettiğini söyleyen Trump, bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bundan "mutlu" olacağını söyledi. İroni dolu açıklamasını sürdüren Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek." dedi.

KARARNAMEYİ İMZALADI

Trump'ın imzaladığı vize programına ilişkin açıklamada bulunan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu vize programında yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydederek, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini ifade etti.

Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın." diye konuştu.

YABANCININ GELİŞİNİ 100 BİN DOLAR YAPTI

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı.

Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla "H-1B" vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.

"ALTIN KART" İLE 1 MİLYON DOLARA OTURMA İZNİ ALINACAK

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı. Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak." diye konuştu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek. Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

