Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 8'i çocuk 41 göçmen kurtarıldı

Yunanistan uluslararası uyarılara rağmen göçmenleri itmeye, yasa dışı yollarla deport etmeye devam ediyor. Bu kez Yunan Sahil Güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği yer Seferihisar açıklarıydı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit edildi.

Yunanistan Sahil Güvenliğince Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8'i çocuk 41 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.