Beyazıt'ta gözaltına alınan 33 öğrenci serbest bırakıldı

Beyazıt'ta gözaltına alınan 33 öğrenci serbest bırakıldı
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 9'uncu ayında Beyazıt'ta toplanan ve polis müdahalesiyle gözaltına alınan 33 öğrencinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öğrenci eylemlerinin sembol yerlerinden olan Beyazıt'ta üniversiteli öğrenciler tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 9'uncu ayında bir kez daha bir araya geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemin ardından 33 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler gece saatlerinde serbest bırakıldı.

9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı

ÖĞRENCİLER 9 AY SONRA BİR KEZ DAHA BEYAZIT'TA TOPLANDI

19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda İBB bürokratı şafak baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde evinden alınan İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde binlerce öğrenci Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelmiş ve gözaltılara tepki göstermişti. Polis barikatını aşan öğrenciler Saraçhane'ye yürüyerek günlerce sürecek eylemlerin fitilini ateşlemişti.

Eylemlerin 9'uncu ayında üniversiteli gençler bir kez daha Beyazıt'ta bir araya geldi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan eylemler için çevik kuvvet ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Hacettepe rektörü bir ilki başardı! Var olmayan öğrenciye soruşturma açtıHacettepe rektörü bir ilki başardı! Var olmayan öğrenciye soruşturma açtı

ÖNCE ABLUKA SONRA GÖZALTI

İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünden Beyazıt Ana Kapı’ya "Mücadelemiz bitmedi" sloganları eşliğinde yürüyen öğrenciler polis ekiplerince ablukaya alındı.

Eylemin sonrasında 33 öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrencilerin gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrendili.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Sadettin Saran'ın uçağı İstanbul'a indi
Sadettin Saran'ın uçağı İstanbul'a indi
Uygulama yapan polislere ateş açmışlardı: 4 şüpheli yakalandı
Uygulama yapan polislere ateş açmışlardı: 4 şüpheli yakalandı