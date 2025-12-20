Beyazıt'ta gözaltına alınan 33 öğrenci serbest bırakıldı

Öğrenci eylemlerinin sembol yerlerinden olan Beyazıt'ta üniversiteli öğrenciler tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 9'uncu ayında bir kez daha bir araya geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemin ardından 33 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler gece saatlerinde serbest bırakıldı.

9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı

ÖĞRENCİLER 9 AY SONRA BİR KEZ DAHA BEYAZIT'TA TOPLANDI

19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda İBB bürokratı şafak baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde evinden alınan İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde binlerce öğrenci Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelmiş ve gözaltılara tepki göstermişti. Polis barikatını aşan öğrenciler Saraçhane'ye yürüyerek günlerce sürecek eylemlerin fitilini ateşlemişti.

Eylemlerin 9'uncu ayında üniversiteli gençler bir kez daha Beyazıt'ta bir araya geldi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan eylemler için çevik kuvvet ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Hacettepe rektörü bir ilki başardı! Var olmayan öğrenciye soruşturma açtı

ÖNCE ABLUKA SONRA GÖZALTI

İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünden Beyazıt Ana Kapı’ya "Mücadelemiz bitmedi" sloganları eşliğinde yürüyen öğrenciler polis ekiplerince ablukaya alındı.

Eylemin sonrasında 33 öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrencilerin gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrendili.