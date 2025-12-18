Hacettepe rektörü bir ilki başardı! Var olmayan öğrenciye soruşturma açtı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 13 Ekim’de Beytepe Yerleşkesi’nde düzenlenen yemekhane protestolarına katıldığı iddiasıyla Gazeteci Nisanur Yıldırım hakkında disiplin soruşturması başlattı. Oysa Yıldırım, söz konusu tarihte kampüste bulunmadı, eylemi takip etmedi ve konuya dair haber de yapmadı.

SADECE MEZUN, O GÜN ÜNİVERSİTE'DE DEĞİLDİ

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden dört yıl önce mezun olan Yıldırım, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı ancak tezini teslim etmediği için mezuniyet işlemleri tamamlanmadı. Buna rağmen Hacettepe ile herhangi bir aktif öğrencilik bağı bulunmayan Yıldırım, "şüpheli" sıfatıyla savunma vermeye çağrıldı.

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre; Yıldırım, hakkında başlatılan soruşturmayı, görevli öğretim üyesinin gönderdiği e-posta ile öğrendi. Yazıda, 22 Aralık Pazartesi günü savunma vermesi gerektiği belirtildi. Ayrıca yazıda, “savunma yapılmaması hâlinde mevcut delillerle işlem yapılacağı” ifade edildi.

Gazeteci Yıldırım hakkında açılan bir garip soruşturmanın gerekçesinde 13 Ekim’de Hacettepe'nin Beytepe Yerleşkesinde “izinsiz basın açıklaması yapıldığı, yolun trafiğe kapatıldığı, sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yapıldığı ve pankartlar açıldığı” iddiaları yer aldı.