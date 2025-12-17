Hacettepe rektörü bu görüntülere 'sağ duyulu' müdahale dedi

DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, 27 Ekim’de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yaşanan ve palalı kişilerin görüntülere yansıdığı olayları Meclis gündemine taşıdı. Koca, ülkücü bir grubun etkinliğine yönelik protesto sırasında öğrencilere saldırı gerçekleştiğini, ardından polis ve özel güvenliğin müdahale ettiğini belirterek, kampüse pala gibi kesici aletlerin nasıl sokulduğunu ve güvenliğin tutumunu sordu.

Hacettepe Üniversitesi'ndeki palalı saldırıyı sahiplendiler! Neler yaşandı kim göz yumdu? İşte tüm yaşananlar

Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi

REKTÖRLÜKTEN O GÖRÜNTÜLERE 'SAĞDUYULU MÜDAHALE' YANITI

Üniversite rektörlüğü ise güvenliğin araç arama yetkisinin bulunmadığını, tüm girişlerin aranmasının fiilen mümkün olmadığını açıkladı. Palalı kişilerden birinin dışarıdan geldiği, diğerlerinin öğrenci olduğu ve haklarında işlem başlatıldığı belirtildi. Rektörlük, olaylarda iki grubun da taşlı ve sopalı kavga ettiğini, güvenlik ve polisin daha büyük olayların önüne geçmek için “büyük gayret” gösterdiğini savundu.

Rektörlüğün yanıtında, Olay günü iki grup öğrencinin taşlı-sopalı bir kavgaya girdiği belirtilen yanıtta “Gerek emniyet güçleri, gerek üniversite güvenliği ile her iki grubun birbirlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi için büyük gayret gösterilmiştir. Yapılan sağ duyulu müdahale sonucunda olayların daha olumsuz sonuçlara yol açmasının önüne geçilebilmiştir” ifadeleri yer aldı.