Hacettepe rektörü bu görüntülere 'sağ duyulu' müdahale dedi

Hacettepe rektörü bu görüntülere 'sağ duyulu' müdahale dedi
Yayınlanma:
DEM Partili Perihan Koca, Hacettepe Üniversitesi’nde palalı kişilerin görüntülere yansıdığı olayları Meclis’e taşıdı. Üniversite yönetimi ise güvenliğin yetki sınırlarını gerekçe göstererek daha büyük olayların önüne geçmek için “büyük gayret” gösterdiğini savundu.

DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, 27 Ekim’de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yaşanan ve palalı kişilerin görüntülere yansıdığı olayları Meclis gündemine taşıdı. Koca, ülkücü bir grubun etkinliğine yönelik protesto sırasında öğrencilere saldırı gerçekleştiğini, ardından polis ve özel güvenliğin müdahale ettiğini belirterek, kampüse pala gibi kesici aletlerin nasıl sokulduğunu ve güvenliğin tutumunu sordu.

Hacettepe Üniversitesi'ndeki palalı saldırıyı sahiplendiler! Neler yaşandı kim göz yumdu? İşte tüm yaşananlarHacettepe Üniversitesi'ndeki palalı saldırıyı sahiplendiler! Neler yaşandı kim göz yumdu? İşte tüm yaşananlar

Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebiSon Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi

REKTÖRLÜKTEN O GÖRÜNTÜLERE 'SAĞDUYULU MÜDAHALE' YANITI

Üniversite rektörlüğü ise güvenliğin araç arama yetkisinin bulunmadığını, tüm girişlerin aranmasının fiilen mümkün olmadığını açıkladı. Palalı kişilerden birinin dışarıdan geldiği, diğerlerinin öğrenci olduğu ve haklarında işlem başlatıldığı belirtildi. Rektörlük, olaylarda iki grubun da taşlı ve sopalı kavga ettiğini, güvenlik ve polisin daha büyük olayların önüne geçmek için “büyük gayret” gösterdiğini savundu.

Rektörlüğün yanıtında, Olay günü iki grup öğrencinin taşlı-sopalı bir kavgaya girdiği belirtilen yanıtta “Gerek emniyet güçleri, gerek üniversite güvenliği ile her iki grubun birbirlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi için büyük gayret gösterilmiştir. Yapılan sağ duyulu müdahale sonucunda olayların daha olumsuz sonuçlara yol açmasının önüne geçilebilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Siyaset
İYİ Parti'den flaş kurultay hamlesi: 3 milletvekili partiye katılıyor
İYİ Parti'den flaş kurultay hamlesi: 3 milletvekili partiye katılıyor
Türkan Elçi: Atatürk paylaşımlarım yüzünden başıma gelmeyen kalmadı
Türkan Elçi: Atatürk paylaşımlarım yüzünden başıma gelmeyen kalmadı