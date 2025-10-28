Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi
Hacettepe Üniversitesi'nde pala ve kesici/delici silahlarla saldırıya uğradıktan sonra hastanede gözaltına alınan 5 öğrenci, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik ifadeleri sona eren öğrenciler serbest bırakıldı.
HACETTEPE'DE ÖĞRENCİLERE PALALI SALDIRI
Hacettepe Üniversitesi'nde okulda çete istemiyoruz talebiyle yapılan eyleme katılan öğrencilere kimliği belirsiz kişilerce palalı saldırı düzenlenmişti.
Çok sayıda genç yaralanırken, saldırı sırasında güvenlik görevlilerin seyirci kalması dikkat çekmişti.
HASTANEDE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırıya uğrayan öğrenciler hastanede gözaltına alınmıştı. 5 öğrenci bugün adliyeye sevk edildi.
Öğrencilerden 2'si, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Kamu malına zarar verme" suçlamasıyla tutuklanmaları istenen 3 öğrenci ise doğrudan serbest bırakıldı.