Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi

Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Hacettepe Üniversitesi'nde pala ve kesici/delici silahlarla saldırıya uğradıktan sonra hastanede gözaltına alınan 5 öğrenci serbest bırakıldı.

Hacettepe Üniversitesi'nde pala ve kesici/delici silahlarla saldırıya uğradıktan sonra hastanede gözaltına alınan 5 öğrenci, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik ifadeleri sona eren öğrenciler serbest bırakıldı.

HACETTEPE'DE ÖĞRENCİLERE PALALI SALDIRI

Hacettepe Üniversitesi'nde okulda çete istemiyoruz talebiyle yapılan eyleme katılan öğrencilere kimliği belirsiz kişilerce palalı saldırı düzenlenmişti.

Çok sayıda genç yaralanırken, saldırı sırasında güvenlik görevlilerin seyirci kalması dikkat çekmişti.

yeni-proje-3.jpg

Hacettepe Üniversitesi'ndeki palalı saldırıyı sahiplendiler! Neler yaşandı kim göz yumdu? İşte tüm yaşananlarHacettepe Üniversitesi'ndeki palalı saldırıyı sahiplendiler! Neler yaşandı kim göz yumdu? İşte tüm yaşananlar

HASTANEDE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırıya uğrayan öğrenciler hastanede gözaltına alınmıştı. 5 öğrenci bugün adliyeye sevk edildi.

Öğrencilerden 2'si, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kamu malına zarar verme" suçlamasıyla tutuklanmaları istenen 3 öğrenci ise doğrudan serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Türkiye
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Okulların bazıları şantiye, yolları çamur! Öğrenciler de veliler de seslerini duyuramıyor
Okulların bazıları şantiye, yolları çamur! Öğrenciler de veliler de seslerini duyuramıyor