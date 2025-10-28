Hacettepe Üniversitesi'ndeki palalı saldırıyı sahiplendiler! Neler yaşandı kim göz yumdu? İşte tüm yaşananlar

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde, Edebiyat Fakültesi karşısındaki Nacho Kafe’de

Ülkü Ocakları'na bağlı Hacettepe Teşkilatı üyeleri tarafından “devir teslim töreni” düzenlendi. Alparslan Türkeş’in pankartlarının asıldığı törene, öğrenci olmayan kişilerin de katıldığı bildirildi.

Törene protesto eden Hacettepe öğrencileri yemekhane önünde basın açıklaması yaptı.

YÜZLERİNE MASKE TAKIP PALALARLA SALDIRDILAR

Törenin ardından öğrenciler arasında arbede çıktı. Yemin töreninin olduğu taraftan yani Nacho Kafe'den çıkıp gelen bir grup yüzlerine maske takıp palalarla saldırdı.

GÜVENLİĞİN NAZİK MÜDAHALESİ! PALASINI SIRTINA KOYDU

Güvenliklerin müdahale de yetersiz olduğu görüldü. Hatta sosyal medya yayımlanan bir görüntüde palalı bir kişinin güvenlikle beraber hareket ettiği, palasını sırtının arkasına yerleştirip onunla birlikte yürüdüğü görüldü.

Pala ve cam şişelerle öğrencilere saldırdığı olayda çok sayıda kişi yaralandı. Eli palalı saldırganlara kampüs güvenliği yeterli müdahalede bulunmadı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN GÖZDAĞI

Ankara Ülkü Ocakları Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kayra Utku Sürenler, Edebiyat Fakültesi önündeki Nacho Kafe'nin önünde arkadaşlarıyla poz verip şunları yazdı:

"Söyledik ;

Hacettepe’den DTCF’ye , ODTÜ’den Cebeci’ye Kampüslerin Tek Sahibi Ülkücülerdir.

BU BAYRAK DÜŞMEZ YERE

ÖLMEDİKÇE SON KUZU!"

ÜLKÜCÜLER SALDIRIYI KABUL ETTİ

Hacettepe Üniversitesi Ülkücüleri olarak kendilerini tanıtan Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı palalı saldırıyı kabul etti. Yaptıkları açıklamada Türk bayrağına dokunulduğunu iddia eden grup şunları sarf etti:

"Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı bugün devir teslim törenini şanlı Türk bayrağı altında gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz içinde vatan mücadelesi veren teşkilatımız, tarafımıza saldırıda bulunan örgütçülere gereken cevabı vermiştir. Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı, Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar kutlu bayrak mücadelesini canı pahasına vermeye hazırdır. Ay yıldızlı al bayrağa dokunma cüreti gösteren bu soysuzlara bugün verdiğimiz karşılığı her daim yine vereceğiz.

Beytepe’nin içi de dışı da BİZİMDİR.

Sahte hümanist tavırlarınızın arkasına gizlediğiniz bayrak düşmanlığını gerekirse canımızla ezeceğiz.

Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı dimdik ayaktadır. Vatansızlara da onların ağabeylerine de ibret olsun. HEPİMİZ FIRATIZ ŞEHADETE HAZIRIZ!"



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da bu grubun saldırıyı kabul eden gönderisini alıntılayıp şunları yazdı:

Ferman Başbuğun Fakülteler bizimdir.! Yalnızca bir slogan değil geçmiş mücadeleyi gelecekle buluşturan “İrade Beyanıdır”. Hacettepe’nin Yiğit Bozkurtlarına selam olsun.

44 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası yaralanan öğrenciler ve arkadaşları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti. Ancak burada da polis müdahalesi yaşandı. Hastane bahçesinde bekleyen öğrenciler abluka altına alındı. Tomografi sırası bekleyen bir öğrenci dâhil toplam 44 öğrenci gözaltına alındı.

Avukat Döndü Kurşunoğlu, müvekkilinin hâlâ müşahade altındayken gözaltına alınmak istendiğini belirtti. Kurşunoğlu, “Tomografi sonucu bile çıkmadan müvekkilimiz gözaltına alınmak isteniyor.

PALALILARA GÖZALTI YOK

Müvekkilimiz bu hâliyle emniyete götürülemez” dedi. Kurşunoğlu ayrıca, gözaltına alınan öğrenciler arasında sadece saldırıya uğrayanlar olduğunu, palalı saldırganlardan hiçbirinin gözaltına alınmadığını vurguladı.

ÇEVİK KUVVETLE HASTANEDE GÖZALTI

Anka Haber'e konuşan Avukat Kurşunoğlu, doktor muayenesine girmeyi bekleyen öğrencilerin bile gözaltına alındığını belirtti. Kurşunoğlu, Bilkent Şehir Hastanesi’ne çevik polisin girdiği doktor sırasında gözaltı işlemi olduğu vurgulandı.

Halktv.com.tr Yazarı Bahadır Özgür palalı şahıslara tepki gösterip şunları ifade etmişti: