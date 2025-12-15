Bu nasıl bir kader!? 6 ay sonra aynı meydan aynı acı aynı kare

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Manisa halkı ve on binlerce yurttaş, 6 ay içinde kaybettiği iki belediye başkanının acısı ile sarsıldı. 7 Haziran günü evindeki makine dairesinde elektrik akımına kapılarak 9 Haziran günü hayata gözlerini yuman Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ani vefatının ardından, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 12 gündür yaşam mücadelesi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, geçtiğimiz gün yaşama veda etti.



Manisa’da aynı meydan, Zeyrek’in vefatının ardından bu kez de Durbay’ın acısıyla sarsılırken on binlerce vatandaş Durbay’ı son yolculuğuna uğurladı.

Manisa Ferdi Zeyrek'in ardından Gülşah Durbay'ın acısı ile sarsıldı: Son yolculuğuna uğurlanıyor

ON BİNLER 2 BAŞKANI DA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI!

On binlerce Manisalı, 10 Haziran 2025 tarihinde Ferdi Zeyrek'e son görevlerini yapmak için Manisa Büyükşehir Belediye binası önünde bir araya gelmişti. Aynı meydanda yine on binler bugün Gülşah Durbay için bir araya geldi.

Ferdi Zeyrek'i on binler böyle uğurlamıştı.

On binler Gülşah Durbay'ı böyle uğurlamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde gözyaşları içerisinde konuşmuş ve boğazı düğümlenmişti. Özel, o duygusal anlarında şunları ifade etmişti:

“Bir mucize gerçekleştirdi. %6 alamadığımız şehirde %60 aldı. %60. Bana diyordu ki: "Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin." Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Bir insan onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabet yeteneği iyi değildir, kürsüsü ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok.

Özgür Özel Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurlamıştı.

“FERDİ’NİN ÖNÜNDEN GEÇTİK BURAYA GELDİK”

Durbay için de aynı Zeyrek için de olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Özel burada da duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Altı ay içerisinde ikinci benzer bir acı yaşayan Özel, konuşması sırasında sarsıldı...

Aynı meydanda, Gülşah Durbay için gözyaşı döken Özel, "Uzaktan yakından gelen bütün dostlarımız bu acı günümüzde bize yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten insan siyasete atılırken insan bu kadarını göze alamıyor, daha 6 ya önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçtik buraya geldik” sözlerini sarf etti.

“Ağzında bir laf vardır Gülşah'ın. Mesela seçimi kaybediyoruz. Değerlendirme toplantısı yapıyoruz veya niye kaybettik falan. Der ki bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bizim bu seçimde hikayemiz yoktu. O yüzden kazanamadık derdi. Bu sefer çok heyecanlı hatta Saruhanlı'ya kayıtlı burası çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun istiyoruz. Gülşah başarır diye istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada bana dedi ki kazanırız dedi, Ferdi abi ile kazanırız falan dedi. Dedim hikayemiz var mı bu sefer? Dedi ki bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkanım memleketini kazanacağız.” ifadelerini kullanarak Durbay’ı anlatan Özel, “Geçen gün Lale aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor. İkisine de demiş ki çok acıklı bir hikaye yazdık biz demiş. Çok acıklı bir hikaye yazdık demiş. Son en son ağzından çıkan bu. Hepimizin başı sağ olsun ve bir yerde dursun artık. 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz, yeter artık. Bundan sonra güzel bir gün görelim” dedi.

Özgür Özel Gülşah Durbay'ı da gözyaşları içinde böyle uğurladı.

ON BİNLER “HELAL OLSUN” DİYEREK HAYKIRDI!

Manisalılar, iki belediye başkanlarını da “helal olsun” haykırışları içinde uğurladı. Ferdi Zeyrek için toplanan on binler, cenaze töreninde İl müftü vekili İsmail Temur’un helallik istemesiyle hep bir ağızdan haklarını helal etmişti. Bugün ise Gülşah Durbay için toplanan yurttaşlar, Durbay için haklarını helal etti.

Ferdi Zeyrek'e veda...

Gülşah Durbay'a veda...

ÖZGÜR ÖZEL TABUTUNA OMUZ VERDİ!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tabutuna omuz veren Özgür Özel, aynı acıyla Gülşah Durbay’in tabutunu taşıdı. Manisalılar, Zeyrek’te olduğu gibi Durbay’in cenaze namazı için safları doldurdu.

Özgür Özel Ferdi Zeyrek'in tabutuna omuz vermişti.

Özgür Özel Gülşah Durbay'ın tabutuna böyle omuz verdi.

Ferdi Zeyrek, on binleri gözyaşları ve duaları içerisinde defnedilmişti. Gülşah Durbay’ı da on binler, Koldere Mezarlığı’nda son yolculuğunda uğurladı.