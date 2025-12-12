Adli emaneti soyan firari toz altına tenezzül etmemiş: Vurgun çok daha büyükmüş

Yenidoğan çetesi davasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Savcı Yavuz Engin'in izin dönüşü yaptığı rutin dışı denetimde Bütükçekmece Adliyesi'nin adli emanet kasasının soyulduğu ortaya çıkmıştı. Savcı Engin'in denetimi ile gözler adli emanetlere çevrilirken Konya, Diyarbakır ve Adalar adliyelerinde de benzer olayların yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Yaptığı soygunla bakanlığın sistem değişikliğine gitmesine neden olan firari personel Erdal Timurtaş’ın eylemine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

ADLİ EMANETİ SOYAN FİRARİ TOZ ALTINA TENEZZÜL ETMEMİŞ

T24 yazarı Tolga Şardan, Timurtaş’ın emanet odasındaki iki kasa içinde bulunan altın ve gümüşü nasıl çaldığının detaylarını aktarırken soyulan kasalardan birisinde bulunan ve çalınan mücevheratın el konulduğu aynı suç soruşturması kapsamında emanete bırakılan yaklaşık 600 gram toz altına dikkat çekti.

Kasalarda yapılan araştırmada, torbadaki toz altının çalınmadığı anlaşıldı. Söz konusu toz altın bir torbanın içinde, kasadaki yerinde bulundu.

Şardan'ın aktardığına göre Timurtaş’ın torbadaki tozu büyük olasılıkla uyuşturucu madde sanarak almadığı düşünülürken yakalanması halinde vereceği ifade soyguna dair karanlık noktaları aydınlatacak.

VURGUN ÇOK DAHA BÜYÜKMÜŞ

Şardan, soygunun boyutunun 25 kilogramdan fazla olduğuna dair iddiayı kaleme alırken İstanbul’da emniyet kulislerinde konuşulanları aktardı.

Çalınan altının miktarına ilişkin müfettişlerin yapacağı tespite dikkat çeken Şardan, usulsüz vatandaşlık soruşturması sırasında tüm mallarına el konulan Kapalı Çarşı’daki iki kuyumcunun avukatlarında gözaltı işlemi sırasında iş yerlerindeki kıymetli eşyaya ait arama ve el koyma tutanaklarının gerçeği belirleyeceğini söyledi.

Soyguna ilişkin tutanaklarla adli emanet tutanaklarının karşılaştırılmasıyla soygunda ne kadar altın çalındığı daha net anlaşılacak. Emniyet’te çalıntı altın miktarı için “bilinenin iki katından fazla” olduğu konuşulsa da en sağlıklı tespiti Adalet Bakanlığı müfettişleri yapacak.