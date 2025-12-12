Adli emanetlerdeki hırsızlıklar Meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, adliyelerde art arda ortaya çıkan adli emanet hırsızlıkları ve usulsüzlüklerini Meclis gündemine taşıdı. Uzun, TBMM'ye sunduğu araştırma önergesinde, bu olayların münferit değil, ciddi bir kurumsal denetim boşluğunun sonucu olduğunu savundu.

MİLYONLUK ZİMMET VE KAYIP SİLAHLAR

Milletvekili Uzun, yaşanan skandallara örnek olarak, Kulu Adliyesi'ndeki bir zabıt kâtibi icra dosyalarından ve hazine hesabından yaklaşık 6,5 milyon TL zimmetine geçirmesini, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Emanet Bürosu'ndan yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalınmasını, Adalar Adliyesindeki yapılan denetimde 12 tabancanın kayıp olduğu tespit edilmesini gösterdi.

Adli emaneti soyan firari toz altına tenezzül etmemiş: Vurgun çok daha büyükmüş

Uzun, "Adli emanetten çıkan silahların kimlerin eline geçtiği dahi bilinmiyor. Bu durum hem adaletin hem de kamu güvenliğinin yara aldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"YARGI GÜVENLİĞİNİ SARSAN ZAFİYET"

Adli emanet depolarında yaşanan bu zincirleme olayların yargı kurumlarına duyulan güveni ciddi biçimde zedelediğini belirten Uzun, "Emanet kasalarının bile güvende olmadığı bir sistem, adaletin itibarını koruyamaz" dedi.

Uzun, hukuk devletinin onarımı ve yargı mensuplarının emeğini korumak için Meclis'in sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Adli emanet süreçlerinin tam şeffaflıkla yürütülmeli, personel atama ve denetim mekanizmalarının yeniden yapılandırılmalı, kamera, dijital envanter ve çok imzalı sayım sistemlerinin zorunlu hale getirilmeli ve bağımsız dış denetim mekanizması kurulmalıdır." dedi.