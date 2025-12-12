Ünlü markalar bir bir ifşa oldu! İçlerinden çıkmayan kalmadı: Kanatlı eti, deri dokusu, ilaç etken maddesi...

Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 36 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

1.jpg

Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi.

2.jpg

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI TESPİTİ

Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi.

3.jpg

YÜZDE 100 PİLİÇ ETİ DENİLEN KÖFTEDE MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ET

Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

taklit.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

