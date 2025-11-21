İmamoğlu'ndan Zonguldak çağrısı!

Yayınlanma:
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Zonguldak'ta düzenlenecek olan mitinge çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 247 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında yaklaşık 3.900 sayfalık iddianame hazırlanırken, 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Özel’in mitingde altın hesabı yaptığı emekli kapısını gazetecilere açtı: Asgari ücretle çalışıyorum 25 bin lira kira veriyorumÖzel’in mitingde altın hesabı yaptığı emekli kapısını gazetecilere açtı: Asgari ücretle çalışıyorum 25 bin lira kira veriyorum

İMAMOĞLU İÇİN MİTİNGLER DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasına tepki olarak başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri ise her hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde her hafta sonu ise farklı bir ilde yapılamaya devam ediyor.

CHP'nin 72'ncisini düzenlediği mitingin adresi bu kez Zonguldak oldu. Miting,22 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda düzenlenecek.

İMAOĞLU'NDAN MİTİNGE ÇAĞRI

Ekrem İmamoğlu'da yarın (22 Kasım) düzenlenecek olan miting için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, şu ifadelerle seslendi:

"Susan bir Türkiye değil, konuşan bir Türkiye istiyoruz. Genel Başkanımızla buluşmak için tüm Zonguldaklı hemşehrilerimi Madenci Anıtı’na bekliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama