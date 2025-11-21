İmamoğlu'ndan Zonguldak çağrısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 247 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında yaklaşık 3.900 sayfalık iddianame hazırlanırken, 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Özel’in mitingde altın hesabı yaptığı emekli kapısını gazetecilere açtı: Asgari ücretle çalışıyorum 25 bin lira kira veriyorum

İMAMOĞLU İÇİN MİTİNGLER DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasına tepki olarak başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri ise her hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde her hafta sonu ise farklı bir ilde yapılamaya devam ediyor.

CHP'nin 72'ncisini düzenlediği mitingin adresi bu kez Zonguldak oldu. Miting,22 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda düzenlenecek.

İMAOĞLU'NDAN MİTİNGE ÇAĞRI

Ekrem İmamoğlu'da yarın (22 Kasım) düzenlenecek olan miting için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, şu ifadelerle seslendi:

"Susan bir Türkiye değil, konuşan bir Türkiye istiyoruz. Genel Başkanımızla buluşmak için tüm Zonguldaklı hemşehrilerimi Madenci Anıtı’na bekliyorum."