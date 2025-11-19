Özel’in mitingde altın hesabı yaptığı emekli kapısını gazetecilere açtı: Asgari ücretle çalışıyorum 25 bin lira kira veriyorum

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi bu hafta Sultangazi’de yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile evinin balkonundan mitingi takip eden bir emekli arasında dikkat çeken sohbet yaşandı.

CHP'den 35 haftada 71'inci eylem: Yurttaşlar Sultagazi'ye akın etti

Özel, 55 yaşındaki emekli Turan Okan ile altın hesabı yaptı. Özel, “Tayyip Bey kızıyor ama 22 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi senin emekli maaşı 1,5 çeyrek altın alıyor. Bu maaşla geçim olur mu? Artık seçim olsun mu? Seçim olup da bunlar gitsin, Ekrem Başkan gelsin mi” sözleriyle seslenirken emekli yurttaş da Özel'in konuşmasına destek verdi.

Diyaloğun ardından Turan Okan, mitingi izlediği evinin kapısını ANKA Haber Ajansı’ndan Çağatan Akyol'a açtı.

"ÜLKE FELAKETE GİDİYOR"

Evinin balkonundan açıklama yapan Okan, şunları söyledi:

“16 bin al da bu ülkede yaşa. Kendim şu anda bir iş yerinde çalışıyorum, asgari ücretle. Bu eve de 25 bin lira kira veriyorum. 16 bin lira al, üstüne de 9 bin lira borçlu çık. Bu adalet, hukuk değildir. Aç, susuz kalırsın, dilencilik yaparsın. Başka yapacak bir şey yok. Başkan doğru söylüyor. 55 yaşındayım. Bundan 5-6 yıl önce asgari ücretle 8 çeyrek altın alıyordum. Şimdi 1,5 alıyorum. O zaman asgari ücret 5 bin lirayken bin lira kira veriyordum, 4 bin lira cebimde kalıyordu. Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin lira, ben veriyorum 25 bin lira. Bu adaletsizliğe bakın. Başkanla biz göz göze geldik. Başkanı çok seviyorum. Zaten bu ülkeyi düşünen, seven insanı ben de severim. Ülkesini, milletini sevmeyen insanı ben de sevmem. Benim binam da onun bayraklarıyla süslü. Bu ülkeye çağrım, bir an önce seçime gitmesi lazım. Ülke felakete gidiyor. İnsanlar çöpten ekmek çıkarıp yiyor ama bunları kimse görmüyor.”