Zonguldak Valiliğinde skandal: Atatürk posterleri klima arkasına sıkıştırıldı!

Yayınlanma:
Zonguldak Valiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni öncesi tepki çeken bir olay yaşandı. Valilik binasına asılan Atatürk posterleri, resmi tören hazırlıkları sırasında toplanarak klima ünitelerinin arkasına sıkıştırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Valiliğine asılan Atatürk posterleri, resmi tören öncesinde bulundukları yerde toplanarak, binanın klima dış ünitelerinin arkasına sıkıştırıldı. Yurttaşların tepkisi üzerine posterler yeniden uygun halde asıldı.

Zonguldak Valiliği binasının üç cephesine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı asıldı. Ancak Valilik önünde saat 13.00'te başlayacak resmi tören için hazırlık yapıldığı sırada Atatürk posterlerinin asılı olduğu yerde toplanarak, binadaki klima dış ünitesinin arkasına sıkıştırıldığı dikkati çekti.

zonguldak.jpg

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Durumu fark eden yurttaşlar, "Atatürk'ten ne istiyorsunuz? Cumhuriyeti kuran Atamıza yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. Bu bir skandaldır" tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet'in kentinde Atatürksüz 29 Ekim kutlaması: Erdoğan'ın posteri var Ata'nın yok!Cumhuriyet'in kentinde Atatürksüz 29 Ekim kutlaması: Erdoğan'ın posteri var Ata'nın yok!

Vatandaşların durumu Valiliğin Özel Kalem Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine, görevliler Atatürk posterlerini düzeltti.

Olayla ilgili Valilik tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

