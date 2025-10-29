Cumhuriyet'in kentinde Atatürksüz 29 Ekim kutlaması: Erdoğan'ın posteri var Ata'nın yok!

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullara gönderdiği afiş talimatı tartışma yarattı. Müdürlük, okullarda Türk bayrağının sağına Mustafa Kemal Atatürk, soluna ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan posterinin asılmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr’den Cemil Ciğerim'in haberine göre, İlkadım ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dış cephesine dev bir Türk bayrağı ve Erdoğan posteri asıldı. Ancak, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün posterine yer verilmemesi dikkat çekti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, yaşanan duruma sert tepki göstererek, “Bu tablo yalnızca büyük bir saygısızlık değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusuna, değerlerine ve tarihimize karşı da düşmanlıktır” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN TARAFSIZLIK İLKESİNE AÇIKÇA AYKIRI”

Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatının devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Gündüz, “Milli bayramlar; ulusal birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet değerlerinin simgesi olan özel günlerdir. Bu günler, hiçbir siyasi görüşün, partinin veya makamın propaganda alanı değildir, olamaz!” dedi.