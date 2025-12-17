Hesap kavgasında 14 yaşındaki çocuk solisti öldürdü!

Hesap kavgasında 14 yaşındaki çocuk solisti öldürdü!
Yayınlanma:
Adana’da bir eğlence mekanında, hesabı ödemeyi reddeden Hüseyin Çevik'in (46) çıkardığı kavga kanlı bitti. Kavga sırasında Çevik'in akrabası 14 yaşındaki B.D., mekanın ortağı ve solisti olan Kenan Arslan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Çevik, ifadesinde skandal sözler kullanarak, “Kenan yanıma gelerek, ‘Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana gelen olayda, eğlendiği mekanda hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik, aynı binada bulunan bir başka binaya gitti. Bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan, yanına giderek Çevik’e tepki gösterdi. Oturduğu masada bulunan bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Çevik, mekan çalışanları tarafından dışarı atıldı.

Bir süre sonra akrabalarıyla birlikte mekana geri gelen Çevik, Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Çıkan tartışmada Hüseyin Çevik’in yanında bulunan 14 yaşındaki B.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kenan Arslan yere yığılırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

barda-solistin-oldugu-hesap-kavgasini-ci-1058051-316367.jpg

POLİS GÖZALTINA ALDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kenan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Çevik ile kavgada ayağından yaralanan B.D.’yi hastanede gözaltına aldı.

barda-solistin-oldugu-hesap-kavgasini-ci-1058049-316367-001.jpg

“HESABI NEDEN ÖDEMİYORSUN DEDİ, RENCİDE OLDUM”

Diğer yandan, Hüseyin Çevik’e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, verdiği ifadede, “Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, ‘Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum” ifadelerini kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ve B.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

