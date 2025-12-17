Çirkinler suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı “Çirkinler” isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda, 1 adet otomatik Uzi, 5 ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 10 gram kokain ele geçirilirken 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

"Çirkinler" isimli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere Başakşehir'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 adet otomatik Uzi, 5 ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 10 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, “Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak” ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

savcilik-aciklama.png

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütü ile iltisaklı şahıslara yönelik 12.12.2025 tarihinde Başakşehir İlçesinde operasyon düzenlenmiştir. Yapılan aramalarda; 1 Adet Otomatik Uzi silah, 5 Adet Ruhsatsız tabanca, 70 Adet farklı çaplarda fişek, T.C. C 10 gr kokain ele geçirilmiş, operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

