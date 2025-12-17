16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evde, odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğunun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Dilber Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde, 16 yaşındaki A.C. isimli kız çocuğu, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

AİLESİ TARAFINDAN BULUNDU

Ailenin fark ettiği durumda A.C.'nin başından tabancayla vurulmuş olduğu görüldü. Aile durumu ilgili birimlere ihbar etti.

SAĞLIK EKİPLERİ YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık personeli tarafından yapılan ilk kontrollerde, 16 yaşındaki A.C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, genç kızın bulunduğu dairede detaylı inceleme ve teknik çalışmalar yürüttü.

Mardin'de şüpheli ölüm: Otel önündeki araçta cansız beden bulunduMardin'de şüpheli ölüm: Otel önündeki araçta cansız beden bulundu

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

A.C.'nin cansız bedeni olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi işlemlerinin yapılması için morga nakledildi.

İnşaat bekçisi öldü cansız bedenini çıkarken ekipler de zehirlendiİnşaat bekçisi öldü cansız bedenini çıkarken ekipler de zehirlendi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda polis ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Olayın nedeni ve sorumluları ile ilgili çalışmalar devam ederken, ailenin ifadeleri de detaylı olarak alınıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Eski muhtar kendi bahçesinde ölü bulundu
Eski muhtar kendi bahçesinde ölü bulundu
Yılbaşında geliyor: Gümrük ücretlerine yeni tarife
Yılbaşında geliyor: Gümrük ücretlerine yeni tarife