16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Dilber Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde, 16 yaşındaki A.C. isimli kız çocuğu, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

AİLESİ TARAFINDAN BULUNDU

Ailenin fark ettiği durumda A.C.'nin başından tabancayla vurulmuş olduğu görüldü. Aile durumu ilgili birimlere ihbar etti.

SAĞLIK EKİPLERİ YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık personeli tarafından yapılan ilk kontrollerde, 16 yaşındaki A.C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, genç kızın bulunduğu dairede detaylı inceleme ve teknik çalışmalar yürüttü.

Mardin'de şüpheli ölüm: Otel önündeki araçta cansız beden bulundu

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

A.C.'nin cansız bedeni olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi işlemlerinin yapılması için morga nakledildi.

İnşaat bekçisi öldü cansız bedenini çıkarken ekipler de zehirlendi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda polis ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Olayın nedeni ve sorumluları ile ilgili çalışmalar devam ederken, ailenin ifadeleri de detaylı olarak alınıyor.