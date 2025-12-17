Aydın'da 6 ton sahte şarap ele geçirildi

Aydın'da 6 ton sahte şarap ele geçirildi
Yayınlanma:
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonuyla yürütüldü.

İKİ MAHALLEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Çine ilçesine bağlı Yolboyu ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan bir ev ile bir iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda büyük miktarda sahte ürün ortaya çıkarıldı.

Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte içki operasyonuYılbaşı öncesi 81 ilde sahte içki operasyonu

6 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama ve incelemeler sonucunda, toplamda 6 ton ağırlığında olduğu belirlenen sahte şarap ele geçirildi. Şaraplara el konuldu.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildiYılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, M.A. isimli 63 yaşındaki bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Çekmeköy’de 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Çekmeköy’de 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdi
Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdi