Aydın'da 6 ton sahte şarap ele geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonuyla yürütüldü.

İKİ MAHALLEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Çine ilçesine bağlı Yolboyu ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan bir ev ile bir iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda büyük miktarda sahte ürün ortaya çıkarıldı.

6 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama ve incelemeler sonucunda, toplamda 6 ton ağırlığında olduğu belirlenen sahte şarap ele geçirildi. Şaraplara el konuldu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, M.A. isimli 63 yaşındaki bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.