Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte içki operasyonu

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonlarında binlerce litre etil alkol ve on binlerce şişe kaçak içkinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sahte ve kaçak alkollü içki üretimine yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, dün gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"81 ilde dün Polisimizin ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine’ yönelik düzenlediği operasyonlarımızda;
119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,
2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki,
48 bin 425 litre etil alkol,
874 adet alkol aroması ele geçirdik.

12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik.
169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik"

Amasya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklamaAmasya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

Bakan Yerlikaya, son bir ayda yapılan çalışmaların bilançosunu da paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

81 ilde ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine’ yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda;
151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,
91 bin 100 litre etil alkol ile
10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik.

29 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik.
528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı"

screenshot-2025-12-04-at-08-55-19-xte-ali-yerlikaya-81-ilde-dun-polisimizin-alkollu-icki-kacakciligi-ve-sahteciligine-yonelik-duzenledigi-operasyonlarimizda-119-bin-564-sise-kacak-ve-sahte-alkollu-icki-2-bin-792-litre.png

Yerlikaya, sahte alkolle mücadelenin süreceğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

