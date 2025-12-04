Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte içki operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sahte ve kaçak alkollü içki üretimine yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, dün gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"81 ilde dün Polisimizin ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine’ yönelik düzenlediği operasyonlarımızda;

119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,

2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki,

48 bin 425 litre etil alkol,

874 adet alkol aroması ele geçirdik.

12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik.

169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik"