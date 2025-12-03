Amasya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin sahte içki satışını önlemeye yönelik düzenlediği operasyon, iki kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda Merzifon'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

167 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 550 adet sahte bandrollü şişe ve 167 litre sahte içki ele geçirildi.

Daltonlar soruşturmasında 34 çocuğa dava!

Polis ekipleri, ele geçirilen malzemelerle birlikte, il dışından temin ettiği etil alkolü kullanarak el yapımı sahte içki ürettiği tespit edilen H.K. ve M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.