Daltonlar soruşturmasında 34 çocuğa dava!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı ve kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, şebekenin 18 yaşından küçük üyeleri hakkında dava açtı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15’i halen tutuklu, 19’u adli kontrollü olmak üzere toplam 34 yaşı küçük şahsa ilişkin kamu davası açıldı.

İSTENEN CEZA 79 YILA KADAR ÇIKIYOR

Yaşı küçük şahıslar hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar için 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep edildi ve dava Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

