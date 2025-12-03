Daltonlar soruşturmasında 34 çocuğa dava!

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında yaşları 18’den küçük 34 kişi hakkında tam 15 ayrı suçtan dava açıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı ve kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, şebekenin 18 yaşından küçük üyeleri hakkında dava açtı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15’i halen tutuklu, 19’u adli kontrollü olmak üzere toplam 34 yaşı küçük şahsa ilişkin kamu davası açıldı.

İSTENEN CEZA 79 YILA KADAR ÇIKIYOR

Yaşı küçük şahıslar hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar için 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep edildi ve dava Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı kamuoyunda “DALTONLAR” olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik olarak örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15’i halen tutuklu, 19’u adli kontrollü 34’ü yaşı küçük şahsa ilişkin “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Kamu Davası açılmıştır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

