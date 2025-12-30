İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı: Daha adil daha eşit

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, yeni yıl temennilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Biliyoruz, yaşamak kolay değil bu memlekette" diyen Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı, "Yeni yıl gelsin; daha adil, daha eşit, daha insanca" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJI

İBB davasında 23 asra kadar hapsi istenen seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda yeni yıl için şu ifadeleri kullandı: