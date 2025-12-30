İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı: Daha adil daha eşit
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yeni yıl mesajı paylaştı. İmamoğlu "Yeni yıl gelsin; daha adil, daha eşit, daha insanca" ifadelerini kullandı.
23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, yeni yıl temennilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Biliyoruz, yaşamak kolay değil bu memlekette" diyen Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı, "Yeni yıl gelsin; daha adil, daha eşit, daha insanca" ifadelerini kullandı.
İtalyan vekilden İmamoğlu tepkisi: Umut olduğu için tutuklu
İMAMOĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJI
İBB davasında 23 asra kadar hapsi istenen seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda yeni yıl için şu ifadeleri kullandı:
- "Bir yılı kapatıyoruz. Takvim yaprağı düşüyor ama zaman durmuyor. Biliyoruz, yaşamak kolay değil bu memlekette. Bazen ekmek kadar sert, bazen gece kadar uzun. Ama yine de dünyaya sabahlar geliyor. Bir çocuğun gülüşüyle başlıyor çoğu zaman. Sokakta, mutfakta, okul yolunda küçük bir ışık bütün karanlığı utandırmaya yetiyor.
- Gençler var; yürürken düşmeyi göze alan, düşse de kalkan. Çünkü yarın onlardan vazgeçmiyor. Kadınlar var; hayatı omuzlarında taşıyan, kötülüğe karşı sessizce ama dimdik duran, geleceği iki eliyle yoğurur gibi kuran. Ve biz varız; aynı gökyüzüne bakan, aynı toprağa basan.
- Biliyoruz, umut bir temenni değildir; bir iştir. Emek ister, inat ister, birlik ister. Yeni yıl gelsin; daha adil, daha eşit, daha insanca."