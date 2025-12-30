İtalyan vekilden İmamoğlu tepkisi: Umut olduğu için tutuklu

Yayınlanma:
Avrupa Parlamentosu Üyesi İtalyan Milletvekili Dario Nardella, yeni yıl mesajında tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu unutmadı.

İtalyan Milletvekili Dario Nardella, her fırsatta destek verdiği tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Yıl mesajında da unutmadı.

23 asra kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun insanlara umut verdiği için cezaevinde tutulduğunu belirten Nardella, "Özgürlüğü hapsedebilirsiniz, fakat gerçeği asla" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İNSANLARA UMUT VERDİĞİ İÇİN CEZAEVİNDE"

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde en büyük desteği veren isimler arasında gelen Avrupa Parlamentosu Üyesi İtalyan Milletvekili Dario Nardella, seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı'nının yeni yılı cezaevinde geçirecek olmasına tepki gösterdi.

Dario Nardella - Ekrem İmamoğlu

"ÖZGÜRLÜK HAPSEDİLEBİLİR GERÇEK İSE ASLA"

"Bu Noel ve Yeni Yıl’da Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte değil. Türkiye’de bir hapishane hücresinde" diyen Nardella, "Suçlu olduğu için değil, özgür olduğu için. Ülkesine zarar verdiği için değil, insanlara umut verdiği için" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Ekrem İmamoğlu hakkında 2.300 yılı aşkın hapis cezası talep ediliyor. Gerçeği ifşa eden absürt bir mahkumiyet: Bu adalet değil, baskıdır.
  • O yalnız değil. Onlarca siyasi mahkum ve muhalif, bu bayramları parmaklıklar ardında geçiriyor. Özgürlük hapsedilebilir. Gerçek ise asla."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

