İtalya Başbakanı Meloni'ye Türkiye tepkisi
Avrupa Parlamentosu üyesi İtalyan Milletvekili Dario Nardella Başbakan Meloni'ye Türkiye'de olanlar üzerinden tepki gösterdi. Türkiye'de gazeteciler ve siyasetçilere uygulanan baskıya dikkat çekerek "İtalya neden Türkiye ile iş yapıyor?" dedi.

İtalya'da Giorgia Meloni hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürütlen iyi ilişkiler nedeniyle eleştirildi.

Avrupa Parlamentosu İtalyan Milletvekili Dario Nardella, Türkiye'de gazetecilere ve muhalif siyasetçilere baskı uygulandığını belirterek, "İtalya neden Türkiye ile iş yapıyor?" dedi.

TELE 1'E KAYYUM İTALYA GÜNDEMİNDE

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' ile suçlanmasının ardından TELE 1'e mahkeme kararıyla kayyum atanması İtalyan Il Manifesto Gazetesi'nde 'Türkiye'de muhalefete yakın televizyon kanalına kayyum' atandı başlığıyla servis edildi.

AP üyesi Nardella: Türkiye'de CHP'ye karşı yaşananlar çok ciddiAP üyesi Nardella: Türkiye'de CHP'ye karşı yaşananlar çok ciddi

NARDELLA'DAN MELONİ HÜKÜMETİNE TEPKİ

Avrupa Parlamentosu üyesi Dario Nardella, haberi alıntılayarak Meloni'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından gösterdiği tepkisinde Nardella şu ifadelere yer verdi:

  • "İtalya, hükümeti tarafsız televizyon kanallarını kapatmaya ve siyasi muhaliflerini hapse atmaya devam eden Türkiye ile neden iş yapıyor?"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

