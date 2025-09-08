AP üyesi Nardella: Türkiye'de CHP'ye karşı yaşananlar çok ciddi
CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına bir tepki de Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella'dan geldi. Nardella, Türkiye'de CHP'ye karşı yaşananlar çok ciddi. Siyaset mahkemelerle veya polis gücüyle etkisiz kılınamaz" dedi.
CHP İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella'dan da tepki geldi.
İtalyan siyasetçi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, sosyal medya paylaşımında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis kuşatmasına alınmasını sert sözlerle eleştirdi.
"TÜRKİYE'DE CHP'YE KARŞI YAPILANLAR ÇOK CİDDİ"
Nardella, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de CHP'ye karşı yapılanlar çok ciddi.
Demokratik muhalefet tutuklamalar, komiserler ve parti merkezlerinin kuşatılmasıyla karşı karşıya kalıyor.
Siyaset, mahkemelerle veya polis gücüyle etkisiz kılınamaz.
Özgürlüğü, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarını ve Türk vatandaşlarının özgür ve meşru muhalefet hakkını savunuyoruz"