AP üyesi Nardella: Türkiye'de CHP'ye karşı yaşananlar çok ciddi

CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına bir tepki de Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella'dan geldi. Nardella, Türkiye'de CHP'ye karşı yaşananlar çok ciddi. Siyaset mahkemelerle veya polis gücüyle etkisiz kılınamaz" dedi.

