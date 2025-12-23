AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da kar alarmı!

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da kar alarmı!
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kent genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini ve önümüzdeki haftanın ilk günü itibarıyla yağışın karla karışık yağmur ve kara dönüşeceğini duyurarak İstanbulluları uyardı.

AKOM verilerine göre, bugün 10 derece civarında seyreden sıcaklıklar, cuma gününden itibaren tek haneli rakamlara gerileyecek. Hafta sonu gece saatlerinde termometrelerin 2 dereceyi göstermesi beklenirken, asıl soğuk dalgasının yeni haftanın ilk günü kenti etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Nem oranının yüksekliği ve kuzeyli rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar çok daha düşük olacak.

29 ARALIK’TA KAR ALARMI

Haftalık hava tahmin raporuna göre, 29 Aralık Pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığının en düşük 1 dereceye kadar düşeceği öngörülürken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceği bildirildi. Yılın son günlerinde kışın yüzünü tam anlamıyla göstereceği İstanbul'da, kar ihtimali şimdiden alarm seviyesine çıkarıldı.

BUZLANMA VE ULAŞIM UYARISI

Yetkililer, düşen sıcaklıklarla birlikte oluşabilecek buzlanma ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sürücülerin kış lastiği konusunda hassas davranması gerektiğini belirten AKOM, deniz ulaşımında yaşanabilecek olası iptallere karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.

akom.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

