Dava açmayı unutan avukat yandı! Bu karar emsal olacak

Gümüşhane’de, 2012 yılında yaşanan trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yunus Özdemir’in ailesi, kaza ile ilgili sigorta tazminatının tahsil edilmesi amacıyla Giresun Barosu’na kayıtlı Avukat F.İ.'yi vekilleri olarak tayin etti. Fakat, sigorta poliçesinde yer alan 2 yıllık zaman aşımı süresi içinde sigorta şirketine karşı herhangi bir dava açılmadı.

AVUKATLARINA DAVA AÇTILAR!

Zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ailenin sigorta şirketinden talep edebileceği tazminat hakkı ortadan kalktı. Bu sebeple aile, uğradıkları zararın avukatın görev ihmali nedeniyle oluştuğu gerekçesiyle bu kez avukatları aleyhine dava açtı.

Dosyayı inceleyen Görele 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, görev ihmali bulunan avukatın mesleki yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verdi ve davacı aileyi haklı buldu. Sigorta poliçesinde bulunan 100 bin liralık teminat bedelinin avukat F.İ.'den alınarak aileye ödenmesine hükmetti.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI!

Özdemir ailesi, aradan geçen süre nedeniyle 100 bin liranın zararlarını karşılamadığını ifade ederek davayı munzam zarar talebiyle istinafa taşıdı ve rakamın yeniden değerlenmesini istedi. Dosya, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'ne gönderilirken üst mahkemeden çıkacak kararın, benzer davalar için emsal teşkil etmesi bekleniyor.